Трамп поблагодарил Венесуэлу за освобождение политзаключенных - РИА Новости, 11.01.2026
03:16 11.01.2026
Трамп поблагодарил Венесуэлу за освобождение политзаключенных
Венесуэла начала процесс освобождения политзаключенных, США за это благодарны, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 11.01.2026
Трамп: США благодарны Венесуэле за освобождение политзаключенных

НЬЮ-ЙОРК, 11 янв – РИА Новости. Венесуэла начала процесс освобождения политзаключенных, США за это благодарны, заявил американский президент Дональд Трамп.
Ранее спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что правительство страны в ближайшее время освободит из тюрем значительное число заключенных - как венесуэльцев, так и иностранцев.
"Венесуэла по-крупному начала процесс освобождения своих политических заключенных. Спасибо! Я надеюсь, что эти заключенные будут помнить, как им повезло, что США пришли и сделали то, что нужно было сделать. Я надеюсь, они никогда об этом не забудут. Если забудут, для них это будет нехорошо", – написал Трамп в Truth Social.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
