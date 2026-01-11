Рейтинг@Mail.ru
01:54 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/tramp-2067184550.html
Трамп забивает последние гвозди в гроб мирового порядка, заявили в Турции
2026-01-11T01:54:00+03:00
2026-01-11T01:54:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
дональд трамп
николас мадуро
оон
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН
© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп теперь делает то, о чем говорит, а не является "непредсказуемым", он своими действиями забивает последние гвозди в гроб существующего мирового порядка, пишет в субботу колумнист проправительственной турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее газете New York Times, что его полномочия как верховного главнокомандующего ограничиваются исключительно его собственной моралью, а не нормами международного права. В среду Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Как уточнялось в заявлении Белого дома, меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти
Вчера, 21:57
Тутар напомнил и о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Те, кто до сих пор не особо обращал внимание на известного своими зигзагами Трампа, теперь внимательно прислушиваются к нему, пытаются предсказать каждый его шаг и взвешивают каждое его слово с точки зрения геополитики. Образ "непредсказуемого Трампа" сменился образом лидера, который делает то, что говорит.... Подобными шагами Трамп фактически забивает последние гвозди в гроб существующего мирового порядка и проекта глобализации", - заявил Тутар, комментируя действия американского президента.
По мнению колумниста, Трамп навязывает всему миру в качестве новой международной нормы политику, аналогичную проводимой Израилем в отношении палестинцев, а также Ливана, Сирии, Йемена и Ирана, идет процесс "палестинизации", когда США не признают границ и законов.
"Не будем забывать, что мы вступаем в жестокий процесс передела, от которого нет защиты даже у самого верного союзника США – Европы", - отмечает колумнист, указывая, что старые союзы рушатся.
Флаг Канады
Канадцы опасаются, что станут следующей целью Трампа, сообщает Bloomberg
Вчера, 19:18
Тутар пишет, что в новом мировом порядке "никто никого не защитит".
"Если кратко – мир движется к системному беспорядку. Пока рушатся старые порядки, навязанные новому миру, заканчиваются и прокси-войны, так как в прокси-организациях больше нет нужды. Идеологические маски и оправдания больше не нужны для получения стратегических ресурсов, технологической гегемонии и новых территорий. По сути, происходит процесс захвата и грабежа", - пишет Тутар.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Дональд Трамп
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
Вчера, 06:13
 
В мире США Венесуэла Нью-Йорк (город) Дональд Трамп Николас Мадуро ООН
 
 
