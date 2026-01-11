В Таиланде при столкновении катера с траулером погибла россиянка

Столкновение произошло около 09.00 (05.00 мск) между Пхукетом и островами Пхи-Пхи. Силой удара была вырвана половина носовой части туристического катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.