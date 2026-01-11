Рейтинг@Mail.ru
09:39 11.01.2026 (обновлено: 10:28 11.01.2026)
В Таиланде при столкновении катера с траулером погибла россиянка
В Таиланде при столкновении катера с траулером погибла россиянка
© Кадр видео из соцсетейПоследствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
БАНГКОК, 11 янв – РИА Новости. Восемнадцатилетняя россиянка погибла в столкновении туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета, сообщает газета "Тхаи Рат".
"По сообщениям на 11.05 (07.05 мск), всего пострадали 22 человека: три гражданина Таиланда (члены экипажа) и 19 иностранных туристов. Подтвержден один погибший – 18-летняя туристка, гражданка России, мисс Старых Елизавета. Информация о других пострадавших находится в стадии расследования. После оказания первой помощи в больнице острова Пхи Пхи при содействии администрации провинции Пхукет часть пострадавших была доставлена на Пхукет для дальнейшего лечения", - сообщает издание.
Столкновение произошло около 09.00 (05.00 мск) между Пхукетом и островами Пхи-Пхи. Силой удара была вырвана половина носовой части туристического катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.
В Таиланде задержали россиянина, нелегально работавшего гидом
8 января, 14:55
 
