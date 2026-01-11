Температура в начале января в Москве была ниже нормы, рассказала синоптик

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Температура первой декады января в Москве оказалась немного ниже нормы, аномалия составила минус 0,6 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Первая декада января в Москве оказалась немного холоднее нормы, аномалия составила минус 0,6 градуса. Синоптические процессы менялись быстро, что сказалось на неустойчивости температурного режима. На графике видно, что за 10 дней было две волны относительно холодной погоды, минимум температуры воздуха на станции ВДНХ пришелся на второе января и составил минус 13,9 градуса", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что осадков за декаду выпало 38 миллиметров, или 73% от месячной нормы, из них 22 миллиметра пришлось на девятое января. Это стало новым суточным рекордом.
"Стараниями южного циклона снега в столице намело много, высота снежного покрова достигла на ВДНХ 37 сантиметров", - добавила Позднякова.
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Вчера, 09:20