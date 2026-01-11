Молдавские власти ввели симуляцию свободы, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Молдавские власти через юстицию, спецслужбы, НПО и прессу узаконили репрессии и ввели симуляцию свободы, заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
"Молдавские власти долайкались (Евросоюзу – ред.): ... похоронили экономику, а через юстицию, спецслужбы, НПО и прессу узаконили репрессии и ввели симуляцию свободы", - написал в своем Telegram-канале Филат.
По его словам, в ЕС говорят о единстве, но не о решениях, о ценностях, но не о реальных мерах. "Брюссель на том же пути: без экстренной коррекции его курс движется к точке невозврата — к необратимой утрате актуальности… ЕС стал окаменевшим механизмом управления прошлым, морской раковиной, из которой доносятся не звуки "Венской крови" Штрауса, а барабанный рокот саванны. Гипертрофированная бюрократия, политическая и экономическая маниловщина превратили ЕС в неприличную шутку, над которой громко хохочут на дружеских встречах герои нового безвременья", - отметил политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.