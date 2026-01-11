Атаки Киева по гражданским показывают агонию режима, считает МИД России

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Последняя атака Украины на Воронежскую область и другие регионы РФ показывает агонию Киева, вымещающего злобу на гражданских при провалах на поле боя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные умышленные убийства свидетельствуют об агонии киевского режима, стремящегося на фоне очевидных провалов на поле боя выместить злобу на мирных жителях российских регионов", - говорится в ее комментарии, опубликованном министерством.

Захарова указала, что в субботу атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны России, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся на жилые кварталы Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще минимум три человека пострадали.