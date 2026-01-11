https://ria.ru/20260111/svo-2067217983.html
ВС России сорвали попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске
ВС России сорвали попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске - РИА Новости, 11.01.2026
ВС России сорвали попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске
Украинские войска пытались с помощью беспилотника установить флаг Украины в освобождённом российскими войсками Купянске, дрон и флаг уничтожены, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
ВС России сорвали попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске
