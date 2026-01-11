Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 11.01.2026 (обновлено: 15:22 11.01.2026)
ВС России сорвали попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске
ВС России сорвали попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске - РИА Новости, 11.01.2026
ВС России сорвали попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске
Украинские войска пытались с помощью беспилотника установить флаг Украины в освобождённом российскими войсками Купянске, дрон и флаг уничтожены, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
россия
украина
харьковская область
безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
ВС России сорвали попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске

ВС России не дали ВСУ установить флаг в Купянске с помощью дрона

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска пытались с помощью беспилотника установить флаг Украины в освобождённом российскими войсками Купянске, дрон и флаг уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации. Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская область
 
 
