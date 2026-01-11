https://ria.ru/20260111/svo-2067217509.html
ВС России освободили Белогорье в Запорожской области
ВС России освободили Белогорье в Запорожской области - РИА Новости, 11.01.2026
ВС России освободили Белогорье в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль село Белогорье в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T12:36:00+03:00
2026-01-11T12:36:00+03:00
2026-01-11T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
запорожская область
херсонская область
ВС России освободили Белогорье в Запорожской области
Группировка "Днепр" освободила Белогорье в Запорожской области