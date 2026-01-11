Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Белогорье в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 11.01.2026 (обновлено: 13:18 11.01.2026)
ВС России освободили Белогорье в Запорожской области
ВС России освободили Белогорье в Запорожской области - РИА Новости, 11.01.2026
ВС России освободили Белогорье в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль село Белогорье в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
запорожская область
херсонская область
ВС России освободили Белогорье в Запорожской области

Группировка "Днепр" освободила Белогорье в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Белогорье в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили Белогорье", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили Белогорье в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили Белогорье в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Белогорье в Запорожской области
Также российские бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Юрковка в Запорожской области и Садовое в Херсонской области.
За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 75 боевиков, БМП, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, РСЗО и два хранилища снарядов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
