Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, противник потерял РИА Новости, 11.01.2026
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действия войск "Запад"