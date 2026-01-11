https://ria.ru/20260111/svo-2067216460.html
ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы ВСУ
ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы ВСУ - РИА Новости, 11.01.2026
ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы ВСУ
Российская ПВО за минувшие сутки сбила две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T12:29:00+03:00
2026-01-11T12:29:00+03:00
2026-01-11T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_faef3237f3fb135b38113375db9c7637.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dc336870776a9445ee1d4bbcb104ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы ВСУ
ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы и 130 БПЛА самолетного типа ВСУ
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Российская ПВО за минувшие сутки сбила две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотников самолетного типа, сообщило
в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 406 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 057 танков и других боевых бронированных машин, 1638 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 498 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 456 единиц специальной военной автомобильной техники.