ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 11.01.2026 (обновлено: 12:39 11.01.2026)
ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы ВСУ
Российская ПВО за минувшие сутки сбила две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 406 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 057 танков и других боевых бронированных машин, 1638 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 498 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 456 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
