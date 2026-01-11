ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы ВСУ

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 406 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 057 танков и других боевых бронированных машин, 1638 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 498 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 456 единиц специальной военной автомобильной техники.