https://ria.ru/20260111/svo-2067216154.html
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.01.2026
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военнослужащие отразили две атаки формирований ВСУ на купянском направлении, уничтожены до 15 боевиков противника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T12:28:00+03:00
2026-01-11T12:28:00+03:00
2026-01-11T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17d1026f0879605121caacc2e0f95f8c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1207305d3c7f16b747718236bdf7f0eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Харьковская область
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили две атаки формирований ВСУ на Купянском направлении