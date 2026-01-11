Рейтинг@Mail.ru
08:33 11.01.2026
В Сванетии под лавину попал один человек
В результате схода лавины в Сванетии под снежный покров попал один человек, который был выведен через несколько минут, больше никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 11.01.2026
в мире
грузия
происшествия
в мире, грузия, происшествия
В мире, Грузия, Происшествия
В Сванетии под лавину попал один человек

Один человек был выведен из-под снежной лавины в Сванетии

Сванские башни и сванские дома-крепости в Сванетии - исторической горной области на северо-западе Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 янв - РИА Новости. В результате схода лавины в Сванетии под снежный покров попал один человек, который был выведен через несколько минут, больше никто не пострадал, сообщает Агентство горных трасс Грузии.
"В результате быстрого и эффективного реагирования спасательной службы Агентства горных трасс один человек, попавший под снег во время схода лавины на горе Тетнулди в Сванетии, был выведен через несколько минут. Человек, выведенный из-под снежного покрова, получил незначительные травмы, в то время как все члены группы находятся в безопасности. Сход лавины произошел во время учебного процесса школы гидов, в котором участвовали 15 человек", - говорится в заявлении Агентства.
Ранее российские СМИ сообщили, что лавина на курорте Тетнулди в Сванетии накрыла десятки туристов, среди которых были россияне.
Грузинские СМИ сообщают, что под лавину попала лишь одна гражданка Грузии, которая вскоре была доставлена в безопасное место.
