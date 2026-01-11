В Сванетии под лавину попал один человек

ТБИЛИСИ, 11 янв - РИА Новости. В результате схода лавины в Сванетии под снежный покров попал один человек, который был выведен через несколько минут, больше никто не пострадал, сообщает Агентство горных трасс Грузии.

"В результате быстрого и эффективного реагирования спасательной службы Агентства горных трасс один человек, попавший под снег во время схода лавины на горе Тетнулди в Сванетии, был выведен через несколько минут. Человек, выведенный из-под снежного покрова, получил незначительные травмы, в то время как все члены группы находятся в безопасности. Сход лавины произошел во время учебного процесса школы гидов, в котором участвовали 15 человек", - говорится в заявлении Агентства.