В Сумах прогремели взрывы

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в отдельных районах Сумской области звучит воздушная тревога.
"В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Над Донецком прогремели три взрыва
Вчера, 18:56