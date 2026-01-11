Рейтинг@Mail.ru
Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аршака - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/sud-2067268553.html
Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аршака
Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аршака - РИА Новости, 11.01.2026
Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аршака
Апелляционный суд Армении рассмотрит 12 января жалобу на арест архиепископа Аршака Хачатряна в письменном порядке, сообщил его адвокат Арсен Бабаян. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T20:31:00+03:00
2026-01-11T20:31:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058937740_0:40:1347:798_1920x0_80_0_0_ed903bbc0598c0e38bc55a8a19ae27c3.jpg
https://ria.ru/20260110/armeniya-2067119826.html
https://ria.ru/20251231/armenija-2065792012.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058937740_77:0:1270:895_1920x0_80_0_0_737e0100f119ffb5718b1cb85e826dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Россия, Ереван, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аршака

Армянский суд 12 января рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аршака Хачатряна

© Sputnik / Aram NersesyanАршак Хачатрян
Аршак Хачатрян - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Sputnik / Aram Nersesyan
Аршак Хачатрян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 11 янв - РИА Новости. Апелляционный суд Армении рассмотрит 12 января жалобу на арест архиепископа Аршака Хачатряна в письменном порядке, сообщил его адвокат Арсен Бабаян.
"Завтра,12 января, апелляционный уголовный суд должен вынести решение по моей апелляционной жалобе на арест владыки Аршака. Жалоба будет рассматриваться в письменном порядке, то есть судебное заседание не предусмотрено, если только в тот же день суд не решит перейти к устному разбирательству", - написал Бабаян в соцсети Facebook*.
Глава Масяцотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Геворг Сароян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Католикос всех армян освободил от должности главу Масяцотнской епархии
10 января, 14:24
По словам адвоката, это означает, что 12 января вечером ему из апелляционного суда по телефону сообщат о вынесенном решении.
Пятого декабря суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна. Архиепископ Хачатрян стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом Армянской апостольской церкви. Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что архиепископа обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина II. Адвокат назвал обвинения нелепыми и смешными.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Архиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Осужденный в Армении архиепископ Микаэл пожаловался на нарушение прав
31 декабря 2025, 01:55
 
В миреАрменияРоссияЕреванГарегин IIНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала