Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аршака

ЕРЕВАН, 11 янв - РИА Новости. Апелляционный суд Армении рассмотрит 12 января жалобу на арест архиепископа Аршака Хачатряна в письменном порядке, сообщил его адвокат Арсен Бабаян.
"Завтра,12 января, апелляционный уголовный суд должен вынести решение по моей апелляционной жалобе на арест владыки Аршака. Жалоба будет рассматриваться в письменном порядке, то есть судебное заседание не предусмотрено, если только в тот же день суд не решит перейти к устному разбирательству", - написал Бабаян в соцсети Facebook*.
По словам адвоката, это означает, что 12 января вечером ему из апелляционного суда по телефону сообщат о вынесенном решении.
Пятого декабря суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна. Архиепископ Хачатрян стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом Армянской апостольской церкви. Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что архиепископа обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина II. Адвокат назвал обвинения нелепыми и смешными.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
