Суд в Армении рассмотрит жалобу на арест архиепископа Аршака

"Завтра,12 января, апелляционный уголовный суд должен вынести решение по моей апелляционной жалобе на арест владыки Аршака. Жалоба будет рассматриваться в письменном порядке, то есть судебное заседание не предусмотрено, если только в тот же день суд не решит перейти к устному разбирательству", - написал Бабаян в соцсети Facebook*.