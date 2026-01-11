МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет большой угрозе своих военных, если их направят на территорию Украины, пишет Daily Mail.
"Ему нельзя доверять проведение подобной политики. Когда дело доходит до военных вопросов, Стармер совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности", — говорится в публикации.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также подчеркивал, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.