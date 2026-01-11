Рейтинг@Mail.ru
17:29 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/starmer-2067251765.html
"Нельзя доверять". В Британии набросились на Стармера из-за Украины
"Нельзя доверять". В Британии набросились на Стармера из-за Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет большой угрозе своих военных, если их направят на территорию Украины, пишет Daily Mail. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T17:29:00+03:00
2026-01-11T17:29:00+03:00
украина
в мире
кир стармер
великобритания
владимир путин
париж
украина
великобритания
париж
украина, в мире, кир стармер, великобритания, владимир путин, париж
Украина, В мире, Кир Стармер, Великобритания, Владимир Путин, Париж
"Нельзя доверять". В Британии набросились на Стармера из-за Украины

DM: Стармер подвернет опасности британских солдат, отправив их на Украину

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет большой угрозе своих военных, если их направят на территорию Украины, пишет Daily Mail.
"Ему нельзя доверять проведение подобной политики. Когда дело доходит до военных вопросов, Стармер совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности", — говорится в публикации.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Фицо назвал планы Парижа и Лондона отправить войска на Украину провокацией
Вчера, 15:55
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также подчеркивал, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Охвачена пламенем". Сийярто сделал жесткое заявление о войне с Россией
Вчера, 10:52
 
УкраинаВ миреКир СтармерВеликобританияВладимир ПутинПариж
 
 
