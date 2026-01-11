Рейтинг@Mail.ru
В элитном ЖК в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка - РИА Новости, 11.01.2026
23:36 11.01.2026
В элитном ЖК в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка
В элитном ЖК в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка
Доставленная курьером посылка взорвалась в элитном жилом комплексе в Стамбуле, пострадали три человека, сообщил в воскресенье телеканал NTV. РИА Новости, 11.01.2026
в мире, стамбул, мраморное море, турция
В мире, Стамбул, Мраморное море, Турция
В элитном ЖК в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка

NTV: при взрыве посылки в элитном ЖК в Стамбуле пострадали три человека

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов в Турции
Сотрудники правоохранительных органов в Турции - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 янв - РИА Новости. Доставленная курьером посылка взорвалась в элитном жилом комплексе в Стамбуле, пострадали три человека, сообщил в воскресенье телеканал NTV.
По информации телеканала, взрыв произошел в районе Зейтинбурну на западе города в субботу.
«
"Полицейские прибыли в жилой комплекс после сообщения о взрыве. Оставленная курьером на ресепшне ЖК коробка с заказом взорвалась, когда ее открыл получатель с инициалами Д.Х. У получателя посылки - ранения глаз и рук, также легкие ранения получили двое охранников, все они госпитализированы", - сообщило СМИ.
Как уточнил телеканал, ЖК был оцеплен, пока следователи проводили проверку. О причинах взрыва и характере взрывного вещества информации пока нет.
Как выяснило РИА Новости, цены на аренду квартир в этом элитном ЖК, окна которого выходят на Мраморное море, стартуют от 80 тысяч лир (почти 1900 долларов) и доходят до 430 тысяч лир (10 тысяч долларов).
Сотрудник медицинской службы - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
На почте в Петербурге взорвалась посылка
24 сентября 2025, 19:30
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
