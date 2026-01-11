Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Стамбуле отменил десять процентов рейсов из-за непогоды - РИА Новости, 11.01.2026
20:54 11.01.2026
Аэропорт в Стамбуле отменил десять процентов рейсов из-за непогоды
2026-01-11T20:54:00+03:00
2026-01-11T20:54:00+03:00
в мире
стамбул
турция
эгейское море
turkish airlines
стамбул
турция
эгейское море
© Depositphotos.com / Anastasia NelenМеждународный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция
Международный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Depositphotos.com / Anastasia Nelen
Международный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 янв – РИА Новости. Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула сообщил об отмене 10% запланированных на понедельник внутренних и международных авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий.
На понедельник синоптики Генерального управления метеорологии Турции объявили "желтый" уровень тревоги в большинстве турецких провинций – 68 из 81, в том числе из-за ураганного ветра до 90 километров в час на побережье Мраморного и Эгейского морей и снегопада. Власти Стамбула отменили занятия во всех школах в понедельник из-за непогоды.
«
"В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями будут отменены 10% рейсов 12 января", - говорится в сообщении управляющей воздушной гаванью компании HEAŞ.
Отмены затронули в основном внутренние рейсы, сообщили РИА Новости в аэропорту.
Согласно актуальному прогнозу синоптиков, снег в Стамбуле начнется после полуночи и продлится как минимум сутки.
В свою очередь в Стамбульском аэропорту к северу от города в понедельник отменены 54 рейса авиакомпании Turkish Airlines, сообщил представитель компании Яхъя Устюн.
