Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT
Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT - РИА Новости, 11.01.2026
Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT
Американский актер Тимоти Басфилд, сыгравший в сериале "Закон и порядок", обвиняется в сексуальном насилии над детьми, власти США выдали ордер на его арест,
Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT
NYT: обладатель "Эмми" Басфилд обвиняется в сексуальном насилии над детьми
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Американский актер Тимоти Басфилд, сыгравший в сериале "Закон и порядок", обвиняется в сексуальном насилии над детьми, власти США выдали ордер на его арест, сообщает газета New York Times
.
"В пятницу судья в Нью-Мексико
выдал ордер на арест актера и режиссера Тимоти Басфилда по обвинению в сексуальном насилии над детьми", - говорится в публикации.
По данным газеты, дело касается двух мальчиков, которые снимались в сериале, где также играл Басфилд.
Как отмечает издание, расследование в отношении актера началось в 2024 году после того, как сотрудники полиции отреагировали на звонок врача из больницы университета Нью-Мексико, где персонал запросил расследование случаев сексуального насилия, заявив, что, по всей видимости, мальчиков склоняли к сексуальным действиям.
"Оба мальчика в ходе допроса заявили, что Басфилд прикасался к ним неподобающим образом", - пишет газета.
Басфилд также известен по ролям в сериалах "Западное крыло" и "Тридцать-с-чем-то".