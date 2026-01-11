Рейтинг@Mail.ru
Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/ssha-2067276681.html
Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT
Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT - РИА Новости, 11.01.2026
Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT
Американский актер Тимоти Басфилд, сыгравший в сериале "Закон и порядок", обвиняется в сексуальном насилии над детьми, власти США выдали ордер на его арест,... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T22:30:00+03:00
2026-01-11T22:30:00+03:00
в мире
нью-мексико
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067276180_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53f4230b2ccdfbeca847afb3435e14b9.jpg
https://ria.ru/20251223/epshteyn-2064142866.html
https://ria.ru/20260102/violonchelist-2066018183.html
нью-мексико
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067276180_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd1f433bc55dab650ae23c7c5b0e34c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-мексико, сша
В мире, Нью-Мексико, США
Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT

NYT: обладатель "Эмми" Басфилд обвиняется в сексуальном насилии над детьми

© Richard ShotwellТимоти Басфилд
Тимоти Басфилд - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Richard Shotwell
Тимоти Басфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американский актер Тимоти Басфилд, сыгравший в сериале "Закон и порядок", обвиняется в сексуальном насилии над детьми, власти США выдали ордер на его арест, сообщает газета New York Times.
"В пятницу судья в Нью-Мексико выдал ордер на арест актера и режиссера Тимоти Басфилда по обвинению в сексуальном насилии над детьми", - говорится в публикации.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Минюст США опубликовал 30 тысяч новых страниц по делу Эпштейна
23 декабря 2025, 17:17
По данным газеты, дело касается двух мальчиков, которые снимались в сериале, где также играл Басфилд.
Как отмечает издание, расследование в отношении актера началось в 2024 году после того, как сотрудники полиции отреагировали на звонок врача из больницы университета Нью-Мексико, где персонал запросил расследование случаев сексуального насилия, заявив, что, по всей видимости, мальчиков склоняли к сексуальным действиям.
"Оба мальчика в ходе допроса заявили, что Басфилд прикасался к ним неподобающим образом", - пишет газета.
Басфилд также известен по ролям в сериалах "Западное крыло" и "Тридцать-с-чем-то".
Уилл Смит - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Американский виолончелист обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах
2 января, 05:47
 
В миреНью-МексикоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала