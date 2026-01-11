Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американский актер Тимоти Басфилд, сыгравший в сериале "Закон и порядок", обвиняется в сексуальном насилии над детьми, власти США выдали ордер на его арест, сообщает газета Американский актер Тимоти Басфилд, сыгравший в сериале "Закон и порядок", обвиняется в сексуальном насилии над детьми, власти США выдали ордер на его арест, сообщает газета New York Times

"В пятницу судья в Нью-Мексико выдал ордер на арест актера и режиссера Тимоти Басфилда по обвинению в сексуальном насилии над детьми", - говорится в публикации.

По данным газеты, дело касается двух мальчиков, которые снимались в сериале, где также играл Басфилд.

Как отмечает издание, расследование в отношении актера началось в 2024 году после того, как сотрудники полиции отреагировали на звонок врача из больницы университета Нью-Мексико, где персонал запросил расследование случаев сексуального насилия, заявив, что, по всей видимости, мальчиков склоняли к сексуальным действиям.

"Оба мальчика в ходе допроса заявили, что Басфилд прикасался к ним неподобающим образом", - пишет газета.