Райт не раскрыл, как США поступят с танкерами с иранской нефтью
20:16 11.01.2026
Райт не раскрыл, как США поступят с танкерами с иранской нефтью
Райт не раскрыл, как США поступят с танкерами с иранской нефтью
в мире
сша
иран
минэнерго сша
в мире, сша, иран, минэнерго сша
В мире, США, Иран, Минэнерго США
Райт не раскрыл, как США поступят с танкерами с иранской нефтью

Глава Минэнерго США не раскрыл дальнейшие шаги против танкеров с иранской нефтью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Города мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Глава американского минэнерго Крис Райт отказался раскрыть, какие дальнейшие шаги США готовы предпринять против танкеров, перевозящих иранскую нефть.
"Я не буду раскрывать какие-либо изменения позиции по этому вопросу", – сказал он в эфире CBS в ответ на вопрос о том, планируются ли новые задержания судов, перевозящих иранскую нефть.

Райт также уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что США планируют делать в связи с протестами в Иране.
"Конечно, президент очень откровенно говорил о желании вернуть свободу, верховенство закона, капитализм и прекрасные отношения с Соединенными Штатами, так что посмотрим", – ответил он.
Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США "помочь" Ирану.
