https://ria.ru/20260111/ssha-2067267415.html
Райт не раскрыл, как США поступят с танкерами с иранской нефтью
Райт не раскрыл, как США поступят с танкерами с иранской нефтью - РИА Новости, 11.01.2026
Райт не раскрыл, как США поступят с танкерами с иранской нефтью
Глава американского минэнерго Крис Райт отказался раскрыть, какие дальнейшие шаги США готовы предпринять против танкеров, перевозящих иранскую нефть. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T20:16:00+03:00
2026-01-11T20:16:00+03:00
2026-01-11T20:16:00+03:00
в мире
сша
иран
минэнерго сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg
https://ria.ru/20260109/tramp-2066955526.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_13b4fc2c84072ad5abf31919c975d764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, минэнерго сша
В мире, США, Иран, Минэнерго США
Райт не раскрыл, как США поступят с танкерами с иранской нефтью
Глава Минэнерго США не раскрыл дальнейшие шаги против танкеров с иранской нефтью
ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Глава американского минэнерго Крис Райт отказался раскрыть, какие дальнейшие шаги США готовы предпринять против танкеров, перевозящих иранскую нефть.
«
"Я не буду раскрывать какие-либо изменения позиции по этому вопросу", – сказал он в эфире CBS в ответ на вопрос о том, планируются ли новые задержания судов, перевозящих иранскую нефть.
Райт также уклонился от прямого ответа на вопрос о том, что США
планируют делать в связи с протестами в Иране
.
"Конечно, президент очень откровенно говорил о желании вернуть свободу, верховенство закона, капитализм и прекрасные отношения с Соединенными Штатами, так что посмотрим", – ответил он.
Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США "помочь" Ирану.