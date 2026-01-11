https://ria.ru/20260111/ssha-2067263643.html
США анонсировали расширение присутствия нефтяных компаний в Венесуэле
США анонсировали расширение присутствия нефтяных компаний в Венесуэле - РИА Новости, 11.01.2026
США анонсировали расширение присутствия нефтяных компаний в Венесуэле
Американские компании будут еще больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы, анонсировал глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T19:40:00+03:00
2026-01-11T19:40:00+03:00
2026-01-11T19:47:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
chevron
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222029_0:43:3238:1864_1920x0_80_0_0_404af5b5f3936ec920d9aa4041a1609a.jpg
https://ria.ru/20260108/neft-2066801527.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222029_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_f3d14bc9691f4690c4d8b85ffe481d27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, chevron , удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Chevron , Удары США по Венесуэле
США анонсировали расширение присутствия нефтяных компаний в Венесуэле
Райт допустил, что Chevron будет присутствовать в Венесуэле ближайшие 50 лет