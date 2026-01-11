Рейтинг@Mail.ru
США анонсировали расширение присутствия нефтяных компаний в Венесуэле
19:40 11.01.2026
США анонсировали расширение присутствия нефтяных компаний в Венесуэле
Американские компании будут еще больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы, анонсировал глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт. РИА Новости, 11.01.2026
ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Американские компании будут еще больше вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы, анонсировал глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт.
Заявление прозвучало на фоне прошедшей в конце недели встречи президента США Дональда Трампа с представителями крупнейших нефтяных компаний по Венесуэле. Американский лидер отмечал, что те потратят как минимум 100 миллиардов долларов для восстановления возможностей по добыче и инфраструктуре.
"Да, конечно, вполне вероятно, что вы увидите расширение присутствия там американских компаний... конечно, вы увидите более активное американское участие в этом процессе", - сказал Райт в эфире телеканала CBS.
Он также допустил, нефтегазовый концерн Chevron будет присутствовать в Венесуэле в течение следующих 50 лет.
Заголовок открываемого материала