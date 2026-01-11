https://ria.ru/20260111/ssha-2067251915.html
Американский посол не исключил, что Бельгия станет противником США
Посол США в Бельгии Билл Уайт в интервью телеканалу RTL отказался исключить, что королевство однажды может стать противником Соединенных Штатов. РИА Новости, 11.01.2026
