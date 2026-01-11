Рейтинг@Mail.ru
Посол США в Бельгии отказался критиковать Россию из-за Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 11.01.2026
Посол США в Бельгии отказался критиковать Россию из-за Украины
Посол США в Бельгии отказался критиковать Россию из-за Украины - РИА Новости, 11.01.2026
Посол США в Бельгии отказался критиковать Россию из-за Украины
Посол США в Бельгии Билл Уайт в интервью телеканалу RTL отказался критиковать РФ из-за Украины и назвал такую критику контрпродуктивной. РИА Новости, 11.01.2026
Посол США в Бельгии отказался критиковать Россию из-за Украины

Посол США в Бельгии Уайт отказался критиковать Россию из-за Украины

Флаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Посол США в Бельгии Билл Уайт в интервью телеканалу RTL отказался критиковать РФ из-за Украины и назвал такую критику контрпродуктивной.
"США не находятся в состоянии войны с Россией. И в то время, как мы ведем переговоры о мире, многие любят требовать от президента (США Дональда) Трампа или президента (Владимира) Зеленского жестких слов в адрес России. Россия, безусловно, атаковала Украину, но в настоящий момент мы работаем над выработкой мирного соглашения. Мы избегаем критики той или иной стороны, поскольку это контрпродуктивно", - ответил Уайт на вопрос, считается ли РФ угрозой.
Администрация США ранее объявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.
