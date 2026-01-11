Рейтинг@Mail.ru
Куба не получала компенсацию за услуги в сфере безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/ssha-2067249939.html
Куба не получала компенсацию за услуги в сфере безопасности, заявили в МИД
Куба не получала компенсацию за услуги в сфере безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 11.01.2026
Куба не получала компенсацию за услуги в сфере безопасности, заявили в МИД
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что его страна не получала финансовой или материальной компенсации за оказание услуг в сфере безопасности... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T17:18:00+03:00
2026-01-11T17:18:00+03:00
в мире
куба
сша
бруно родригес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019632616_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_b511ad4928834a61ca2b67bf703c93f8.jpg
https://ria.ru/20260109/ssha-2067044464.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019632616_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_98d68c6538ebab475efd4ae13dffad02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, бруно родригес, дональд трамп
В мире, Куба, США, Бруно Родригес, Дональд Трамп
Куба не получала компенсацию за услуги в сфере безопасности, заявили в МИД

Родригес: Куба не получала компенсацию за услуги в сфере безопасности

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяГавана
Гавана - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Гавана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что его страна не получала финансовой или материальной компенсации за оказание услуг в сфере безопасности иностранным государствам.
"Куба не получает и никогда не получала финансовую или материальную компенсацию за услуги в сфере безопасности, оказываемые какому-либо государству", - написал Родригес в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Глава МИД Кубы объяснил, зачем США выходят из международных организаций
9 января, 21:12
 
В миреКубаСШАБруно РодригесДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала