Куба раскритиковала заявления Трампа о венесуэльской нефти - РИА Новости, 11.01.2026
16:58 11.01.2026
Куба раскритиковала заявления Трампа о венесуэльской нефти
Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать, заявил глава МИД Кубы Брано Родригес. РИА Новости, 11.01.2026
Куба раскритиковала заявления Трампа о венесуэльской нефти

Родригес: Куба может импортировать топливо с тех рынков, которые готовы к этому

Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - РИА Новости. Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать, заявил глава МИД Кубы Брано Родригес.
"Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые реализуют свое право на развитие торговых отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США", - написал он в соцсети X.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио
