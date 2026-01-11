https://ria.ru/20260111/ssha-2067247221.html
Куба раскритиковала заявления Трампа о венесуэльской нефти
Куба раскритиковала заявления Трампа о венесуэльской нефти - РИА Новости, 11.01.2026
Куба раскритиковала заявления Трампа о венесуэльской нефти
Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать, заявил глава МИД Кубы Брано Родригес. РИА Новости, 11.01.2026
Куба раскритиковала заявления Трампа о венесуэльской нефти
Родригес: Куба может импортировать топливо с тех рынков, которые готовы к этому