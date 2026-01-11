Европа может уступить Гренландию США, заявил китайский эксперт

ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Европа может уступить Гренландию США в обмен на гарантии безопасности, считает почетный декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Китае профессор Янь Сюэтун.

Он отметил, что в случае, если Трамп захватит Гренландию площадью более 2 миллионов квадратных километров, тем самым увеличив территорию США на 23%, это станет "знаковым событием в американской истории".

"Однако это не обязательно означает захват Гренландии военным путем, США могут обсудить обмен с европейскими странами, возможно, даже предложив гарантии безопасности в обмен на остров", - считает эксперт.

По его словам, европейские страны по-прежнему сильно зависят от гарантий безопасности со стороны США, поэтому вполне возможно, что европейские политики могут согласиться отдать Гренландию, если США продолжат поставлять оружие и помощь. Кроме того, продолжил профессор, условием могут стать и бесплатные поставки американского оружия Украине , за которое сейчас платит ЕС

"Нельзя исключать возможность заключения частных сделок. Нельзя сказать, что все они плохие люди, но их корыстные интересы весьма значительны", - добавил Янь Сюэтун.

Президент США неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая России . Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.