https://ria.ru/20260111/ssha-2067238414.html
Венесуэла не нуждается в услугах безопасности от Кубы, заявил Трамп
Венесуэла не нуждается в услугах безопасности от Кубы, заявил Трамп - РИА Новости, 11.01.2026
Венесуэла не нуждается в услугах безопасности от Кубы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла больше не нуждается в услугах по обеспечению безопасности от Кубы, отныне ее будет защищать армия США. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T15:37:00+03:00
2026-01-11T15:37:00+03:00
2026-01-11T15:43:00+03:00
в мире
венесуэла
дональд трамп
удары сша по венесуэле
куба
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34075de0ba11a0f7e04681ff340c344c.jpg
https://ria.ru/20260111/tramp-2067238286.html
венесуэла
куба
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e1bb06f6ed8d13e2d632b2733df3afa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, дональд трамп, удары сша по венесуэле, куба, сша
В мире, Венесуэла, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Куба, США
Венесуэла не нуждается в услугах безопасности от Кубы, заявил Трамп
Трамп: Венесуэла не нуждается в услугах безопасности от Кубы, ее защитят США