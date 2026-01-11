В США иммиграционная полиция арестовала экс-министра финансов Ганы

ПРЕТОРИЯ, 11 янв - РИА Новости. Бывший министр финансов Ганы Кеннет Офори-Атта (2017-2024) был взят под стражу сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в США, сообщило посольство Ганы в Вашингтоне.
"Посольство Ганы в Вашингтоне, округ Колумбия, подтверждает, что бывший министр финансов Ганы господин Кеннет Нана Яу Офори-Атта был взят под стражу Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в Соединенных Штатах", - говорится в опубликованном в соцсети X заявлении посольства Ганы.
После получения этой информации, ганская дипмиссия предприняла необходимые шаги для выявления обстоятельств этого дела.
Посольство связалось с местом задержания Офори-Атты для оказания консульской помощи, однако экс-министр финансов не захотел общаться с консульскими сотрудниками без присутствия адвоката.
В Гане против Офори-Атта заведено дело по подозрению в коррупции во время работы на посту министра финансов. По сообщениям СМИ, он находился в США с января 2025 года для лечения. В феврале ганские власти его объявили беглецом, утверждая, что он пытается избежать расследования. Однако позднее с него сняли этот статус, когда его юристы заявили о намерении Офори-Атта вернуться.