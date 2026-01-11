Рейтинг@Mail.ru
В США иммиграционная полиция арестовала экс-министра финансов Ганы - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/ssha-2067233226.html
В США иммиграционная полиция арестовала экс-министра финансов Ганы
В США иммиграционная полиция арестовала экс-министра финансов Ганы - РИА Новости, 11.01.2026
В США иммиграционная полиция арестовала экс-министра финансов Ганы
Бывший министр финансов Ганы Кеннет Офори-Атта (2017-2024) был взят под стражу сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в США, сообщило посольство РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T15:09:00+03:00
2026-01-11T15:09:00+03:00
в мире
гана
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_033167c57e765b66ab5b18bdfa921865.jpg
https://ria.ru/20260107/ap-2066808393.html
https://ria.ru/20260109/ssha-2066949670.html
гана
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1660:1245_1920x0_80_0_0_99cd23b76c8e1b9ba3522b0158a91c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гана, сша, вашингтон (штат)
В мире, Гана, США, Вашингтон (штат)
В США иммиграционная полиция арестовала экс-министра финансов Ганы

Посольство Ганы в США: ICE взяла под стражу экс-главу Минфина Офори-Атта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники ICE
Сотрудники ICE - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники ICE. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 11 янв - РИА Новости. Бывший министр финансов Ганы Кеннет Офори-Атта (2017-2024) был взят под стражу сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в США, сообщило посольство Ганы в Вашингтоне.
"Посольство Ганы в Вашингтоне, округ Колумбия, подтверждает, что бывший министр финансов Ганы господин Кеннет Нана Яу Офори-Атта был взят под стражу Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в Соединенных Штатах", - говорится в опубликованном в соцсети X заявлении посольства Ганы.
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Миннеаполисе служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину
7 января, 23:19
После получения этой информации, ганская дипмиссия предприняла необходимые шаги для выявления обстоятельств этого дела.
Посольство связалось с местом задержания Офори-Атты для оказания консульской помощи, однако экс-министр финансов не захотел общаться с консульскими сотрудниками без присутствия адвоката.
В Гане против Офори-Атта заведено дело по подозрению в коррупции во время работы на посту министра финансов. По сообщениям СМИ, он находился в США с января 2025 года для лечения. В феврале ганские власти его объявили беглецом, утверждая, что он пытается избежать расследования. Однако позднее с него сняли этот статус, когда его юристы заявили о намерении Офори-Атта вернуться.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
МВБ США объяснило стрельбу в Портленде защитой от наезда авто
9 января, 04:31
 
В миреГанаСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала