Фицо обсудит с Трампом изменение условий оборонного соглашения с США

БРАТИСЛАВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует в ходе встречи с Дональдом Трампом обсудить изменение условий соглашения республики с США о военном сотрудничестве, заключенного в 2022 году.

В марте 2024 года словацкий министр обороны Роберт Калиняк заявлял, что Словакия завершила анализ оборонного соглашения с США и определила части, с которыми не согласна. Фицо в тот период говорил, что соглашение с США нужно пересмотреть, чтобы добиться более выгодных для страны условий. Он заявлял, что "чехи подписали оборонное соглашение с США, аналогичное тому, что подписала Словакия, но сделали это на принципиально лучших условиях".

"Готовятся определенные изменения и, конечно, это одна из тем, о которой я хочу говорить с американским президентом, если эта встреча состоится", - сказал Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3 в воскресенье, отвечая на вопрос о перспективах изменения оборонного соглашения с США.

Фицо в середине декабря 2025 года сообщал, что что получил приглашение посетить США и встретиться с Трампом . Он уточнял, что временными рамками его официального визита будут торжества по случаю 250-летия независимости США и проведение Чемпионата мира по футболу, который запланирован на лето 2026 года.