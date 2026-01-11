https://ria.ru/20260111/ssha-2067230000.html
Фицо обсудит с Трампом изменение условий оборонного соглашения с США
Фицо обсудит с Трампом изменение условий оборонного соглашения с США - РИА Новости, 11.01.2026
Фицо обсудит с Трампом изменение условий оборонного соглашения с США
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует в ходе встречи с Дональдом Трампом обсудить изменение условий соглашения республики с США о военном... РИА Новости, 11.01.2026
БРАТИСЛАВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует в ходе встречи с Дональдом Трампом обсудить изменение условий соглашения республики с США о военном сотрудничестве, заключенного в 2022 году.
В марте 2024 года словацкий министр обороны Роберт Калиняк
заявлял, что Словакия
завершила анализ оборонного соглашения с США
и определила части, с которыми не согласна. Фицо
в тот период говорил, что соглашение с США нужно пересмотреть, чтобы добиться более выгодных для страны условий. Он заявлял, что "чехи подписали оборонное соглашение с США, аналогичное тому, что подписала Словакия, но сделали это на принципиально лучших условиях".
"Готовятся определенные изменения и, конечно, это одна из тем, о которой я хочу говорить с американским президентом, если эта встреча состоится", - сказал Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3 в воскресенье, отвечая на вопрос о перспективах изменения оборонного соглашения с США.
Фицо в середине декабря 2025 года сообщал, что что получил приглашение посетить США и встретиться с Трампом
. Он уточнял, что временными рамками его официального визита будут торжества по случаю 250-летия независимости США и проведение Чемпионата мира по футболу, который запланирован на лето 2026 года.
Словакия в феврале 2022 года заключила с США соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американцам право пользоваться двумя аэродромами, со своей стороны Соединенные Штаты пообещали вложить 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства. Документ был неоднозначно воспринят в Словакии, в стране прошел митинг с требованием отказаться от подписания этого соглашения.