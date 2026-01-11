https://ria.ru/20260111/ssha-2067196169.html
США сократили импорт золота и серебра из ЕС
США сократили импорт золота и серебра из ЕС - РИА Новости, 11.01.2026
США сократили импорт золота и серебра из ЕС
США в октябре 2025 года заметно сократили импорт золота и серебра из ЕС по сравнению с сентябрем, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T08:31:00+03:00
2026-01-11T08:31:00+03:00
2026-01-11T08:31:00+03:00
экономика
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg
https://ria.ru/20251226/tseny-2064764864.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_143:0:3775:2724_1920x0_80_0_0_a0b2db90ddce0f8c02abcdfb30ef0718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, евросоюз
США сократили импорт золота и серебра из ЕС
США в октябре резко сократили импорт золота и серебра из ЕС