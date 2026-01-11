США сократили импорт золота и серебра из ЕС

Рейтинг@Mail.ru
08:31 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/ssha-2067196169.html
США в октябре 2025 года заметно сократили импорт золота и серебра из ЕС по сравнению с сентябрем, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую... РИА Новости, 11.01.2026
экономика, сша, евросоюз
Экономика, США, Евросоюз
© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. США в октябре 2025 года заметно сократили импорт золота и серебра из ЕС по сравнению с сентябрем, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику.
Так, поставки золота на американский рынок ЕС уменьшил в 2,6 раза - до 16,9 миллиона долларов. Согласно данным статистики, это минимум с июля 2025 года.
А экспорт серебра в США из ЕС просел еще заметнее - в 18 раз, до 4,3 миллиона долларов.
При этом ЕС не входит в число крупнейших поставщиков этих драгоценных металлов на американский рынок: в октябре на ЕС пришлось чуть более 1% американского импорта серебра и менее 1% - золота.
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет в Красноярске - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Биржевые цены на серебро и платину обновили рекорды
26 декабря 2025, 07:41
 
ЭкономикаСШАЕвросоюз
 
 
