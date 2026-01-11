Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии, сообщили Politico
01:56 11.01.2026
США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии, сообщили Politico
США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии, сообщили Politico
США в рамках ударов против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии нанесли удары по более чем 35 целям, сообщает... РИА Новости, 11.01.2026
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США в рамках ударов против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии нанесли удары по более чем 35 целям, сообщает издание Politico со ссылкой на американского военного чиновника.
Ранее в Центральном командовании ВС США подтвердили, что военные США вместе с партнерскими силами нанесли удары против против террористической группировки ИГ* в Сирии.
"Было выпущено более чем 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям", - пишет издание.
Отмечается, что для ударов было задействовано более 20 единиц авиации, включая истребители-бомбардировщики F-15E, штурмовики A-10, самолеты огневой поддержки AC-130J, БПЛА MQ-9. Также использовались истребители F-16 Иордании.
* Запрещенная в России террористическая организация
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: часть выпущенных США по ИГ* в Нигерии ракет Tomahawk не сдетонировала
