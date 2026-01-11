США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии, сообщили Politico

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США в рамках ударов против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии нанесли удары по более чем 35 целям, сообщает издание Politico со ссылкой на американского военного чиновника.