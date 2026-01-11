https://ria.ru/20260111/ssha-2067184764.html
США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии, сообщили Politico
США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии, сообщили Politico - РИА Новости, 11.01.2026
США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии, сообщили Politico
США в рамках ударов против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии нанесли удары по более чем 35 целям, сообщает... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T01:56:00+03:00
2026-01-11T01:56:00+03:00
2026-01-11T01:56:00+03:00
в мире
сша
сирия
россия
исламское государство*
politico
f-15se
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151249/58/1512495899_0:198:3392:2106_1920x0_80_0_0_4361da954be90ae3c830f1452fd08f18.jpg
https://ria.ru/20260111/raketa-2067183471.html
сша
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151249/58/1512495899_160:0:3232:2304_1920x0_80_0_0_0b566b81e35e9bb0d0e200d22a5066a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, россия, исламское государство*, politico, f-15se, f-16
В мире, США, Сирия, Россия, Исламское государство*, Politico, F-15SE, F-16
США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии, сообщили Politico
Politico: США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии