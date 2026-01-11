Рейтинг@Mail.ru
00:07 11.01.2026
Военные США подтвердили нанесение ударов по ИГ* в Сирии
Военные США вместе с партнерскими силами нанесли удары против против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии,... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T00:07:00+03:00
2026-01-11T00:07:00+03:00
в мире
сша
россия
сирия
исламское государство*
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Военные США вместе с партнерскими силами нанесли удары против против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии, подтвердили в Центральном командовании ВС США.
Ранее об ударах сообщал телеканал Fox.
"Сегодня примерно в 12:30 по восточному времени (20.30 мск) силы Центрального командования США (CENTCOM) совместно с партнерскими силами нанесли крупномасштабные удары по многочисленным объектам ИГ* по всей Сирии", – говорится в заявлении командования в Х.
Там же подтвердили, что удары были нанесены в ответ на убийство военных США в Сирии в декабре.
* Запрещенная в России террористическая организация
Британский истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
ВВС Британии и Франции нанесли удар по объекту ИГ* в Сирии
4 января, 02:15
 
