Военные США подтвердили нанесение ударов по ИГ* в Сирии
Военные США подтвердили нанесение ударов по ИГ* в Сирии - РИА Новости, 11.01.2026
Военные США подтвердили нанесение ударов по ИГ* в Сирии
Военные США вместе с партнерскими силами нанесли удары против против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии,... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T00:07:00+03:00
Военные США подтвердили нанесение ударов по ИГ* в Сирии
Военные США подтвердили нанесение ударов по целям ИГ* в Сирии