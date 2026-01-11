Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16

"Не с первого выстрела – двумя ракетами по нему работали. Первой мы посекли его, второй – уже добивали", – добавил "Север".

"У них (зенитный ракетный комплекс - ред.) Patriot - это очень старая разработка, которая просто, я так считаю, навязана всем странам НАТО. Наши комплексы имеют тактико-технические характеристики намного выше. И наши комплексы, в отличие от Patriot, уже опробованы войной. Разработчики делают наши комплексы с тем условием, что в дальнейшем будут изменяться средства воздушного нападения", - подчеркнул Жирков.