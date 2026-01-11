Рейтинг@Mail.ru
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 11.01.2026 (обновлено: 23:52 11.01.2026)
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16 - РИА Новости, 11.01.2026
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
Российская ПВО в зоне СВО уничтожила истребитель F-16 двумя ракетами, рассказал командир дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВС РФ с позывным... РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир соловьев (телеведущий)
нато
вооруженные силы рф
f-16
зрк с-300
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
безопасность, владимир соловьев (телеведущий), нато, вооруженные силы рф, f-16, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Соловьев (телеведущий), НАТО, Вооруженные силы РФ, F-16, ЗРК С-300
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16

Командир дивизиона С-300 рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16 в зоне СВО

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российская ПВО в зоне СВО уничтожила истребитель F-16 двумя ракетами, рассказал командир дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВС РФ с позывным "Север" в эфире телеканала "Россия 1".
Журналист Владимир Соловьев в своей телепрограмме "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" показал кадры своего общения с командиром дивизиона ЗРК с позывным "Север", который рассказал ему об успехах своего формирования.
10 января, 08:00
Концерт по заявкам: Киев сумел добиться желаемого от Москвы
10 января, 08:00
«
"Комплекс современный (С-300 - ред.). Получили мы его в декабре 2024 года. Освоили в марте (в 2025 году - ред.) и сразу вступили в бой. Нами сбито колоссальное количество (целей - ред.), уже сбились со счета. Это ATACMS, HIMARS, УАБы (управляемые авиабомбы – ред.) и аэродинамические цели. Самая интересная – это F-16. Это самая интересная для нас цель. Это было с командиром бригады. Продумывали эту операцию очень долго. Ловили, выжидали. Наш противник очень нахваливает эти самолеты, потому что он неубиваемый. Оказалось, он так же падает", – отметил "Север".
По его словам, потребовалось две ракеты, чтобы уничтожить "неубиваемый" истребитель F-16.
"Не с первого выстрела – двумя ракетами по нему работали. Первой мы посекли его, второй – уже добивали", – добавил "Север".
Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков объяснил, что российская ПВО превосходит аналоги стран НАТО, так как последняя использует очень старые образцы техники.
"У них (зенитный ракетный комплекс - ред.) Patriot - это очень старая разработка, которая просто, я так считаю, навязана всем странам НАТО. Наши комплексы имеют тактико-технические характеристики намного выше. И наши комплексы, в отличие от Patriot, уже опробованы войной. Разработчики делают наши комплексы с тем условием, что в дальнейшем будут изменяться средства воздушного нападения", - подчеркнул Жирков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир Соловьев (телеведущий)НАТОВооруженные силы РФF-16ЗРК С-300
 
 
