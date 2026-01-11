МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Белогорье Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ.

Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1330 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2026

ВС РФ громят ВСУ

Артиллеристы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили бронетранспортер MaxxPro ВСУ на красноармейском направлении спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Российские военнослужащие отразили две атаки формирований ВСУ на купянском направлении, уничтожены до 15 боевиков противника, отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что украинские войска пытались с помощью беспилотника установить флаг Украины в освобождённом российскими войсками Купянске, дрон и флаг уничтожены.

Вооруженные силы России нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки "Север" за прошедшую неделю, сообщили в группировке.

Агония Киева

Последняя атака Украины на Воронежскую область и другие регионы РФ показывает агонию Киева, вымещающего злобу на гражданских при провалах на поле боя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Киев вновь показал бесчеловечную нацистскую сущность, нанеся террористические удары по Воронежской области и другим регионам России, добавила Захарова.

Россия надеется на беспристрастную оценку атаки Украины на Воронежскую область и другие регионы РФ от профильных международных структур, чье молчание на фоне этого означает пособничество деяниям Киева, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.