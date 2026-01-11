В Чехии почти сутки спасали спелеолога, сломавшего ногу в пещере

ПРАГА, 11 янв – РИА Новости. После 21 часа спасательных работ пожарным удалось поднять на поверхность с глубины около 70 метров спелеолога, сломавшего ногу при обследовании одной из небольших пещер в карстовом массиве в Южно-Моравском крае, сообщил журналистам пресс-секретарь краевого управления пожарной охраны Щтепан Комосны.

« "Работы по спасению из-под земли, с глубины около 70 метров, сломавшего ногу спелеолога продолжались в общей сложности около 21 часа, в них приняли участие около 80 человек, в основном, пожарные, но также спелеологи, медики, саперы, пилоты вертолета. Один только процесс подъема пострадавшего на специальных носилках наверх, с преодолением узких проходов между пещерами при общей протяженности около 300 метров длился больше пяти часов", - сказал Комосны, добавив, что это была уникальная по своей сложности спасательная операция.

С помощью специальных инструментов пожарным пришлось расширять стенки пещер, прокладывая проход для носилок с раненым. В некоторых местах этого сделать не удавалось, поэтому была использована специальная взрывчатая смесь. При этом пострадавший помогал советами спасателям. Все это время он находился в специальном корсете, который, кроме прочего, согревал его. Кроме того, пока пожарные прокладывали путь, раненый некоторое время провел в палатке, установленной в специально расширенном для этого месте.

Сразу после подъема на поверхность пострадавший был доставлен на вертолете в больницу краевого центра, города Брно , его жизни ничто не угрожает.

Как рассказал Комосны, трое спелеологов спустились в субботу в карстовую пещеру около деревни Рудице в Южно-Моравском крае для проведения исследовательских работ. На глубине около 70 метров и в 300 метрах от входа в пещеру один из спелеологов поскользнулся и сломал ногу. Один из его коллег остался с ним, а второй вылез на поверхность и поднял тревогу.