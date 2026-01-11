Рейтинг@Mail.ru
В Чехии почти сутки спасали спелеолога, сломавшего ногу в пещере
22:12 11.01.2026 (обновлено: 22:21 11.01.2026)
В Чехии почти сутки спасали спелеолога, сломавшего ногу в пещере
В Чехии почти сутки спасали спелеолога, сломавшего ногу в пещере - РИА Новости, 11.01.2026
В Чехии почти сутки спасали спелеолога, сломавшего ногу в пещере
После 21 часа спасательных работ пожарным удалось поднять на поверхность с глубины около 70 метров спелеолога, сломавшего ногу при обследовании одной из... РИА Новости, 11.01.2026
В Чехии почти сутки спасали спелеолога, сломавшего ногу в пещере

Пожарные в Чехии спасли спелеолога, сломавшего ногу в пещере на глубине 70 м

Машина скорой помощи в Чехии
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Ozana Jaroslav
Машина скорой помощи в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 11 янв – РИА Новости. После 21 часа спасательных работ пожарным удалось поднять на поверхность с глубины около 70 метров спелеолога, сломавшего ногу при обследовании одной из небольших пещер в карстовом массиве в Южно-Моравском крае, сообщил журналистам пресс-секретарь краевого управления пожарной охраны Щтепан Комосны.
"Работы по спасению из-под земли, с глубины около 70 метров, сломавшего ногу спелеолога продолжались в общей сложности около 21 часа, в них приняли участие около 80 человек, в основном, пожарные, но также спелеологи, медики, саперы, пилоты вертолета. Один только процесс подъема пострадавшего на специальных носилках наверх, с преодолением узких проходов между пещерами при общей протяженности около 300 метров длился больше пяти часов", - сказал Комосны, добавив, что это была уникальная по своей сложности спасательная операция.
С помощью специальных инструментов пожарным пришлось расширять стенки пещер, прокладывая проход для носилок с раненым. В некоторых местах этого сделать не удавалось, поэтому была использована специальная взрывчатая смесь. При этом пострадавший помогал советами спасателям. Все это время он находился в специальном корсете, который, кроме прочего, согревал его. Кроме того, пока пожарные прокладывали путь, раненый некоторое время провел в палатке, установленной в специально расширенном для этого месте.
Сразу после подъема на поверхность пострадавший был доставлен на вертолете в больницу краевого центра, города Брно, его жизни ничто не угрожает.
Как рассказал Комосны, трое спелеологов спустились в субботу в карстовую пещеру около деревни Рудице в Южно-Моравском крае для проведения исследовательских работ. На глубине около 70 метров и в 300 метрах от входа в пещеру один из спелеологов поскользнулся и сломал ногу. Один из его коллег остался с ним, а второй вылез на поверхность и поднял тревогу.
Инцидент произошел на территории одного из крупнейших в Европе Моравского карстового массива, протяженность которого составляет около 25 километров, а ширина – от двух до шести километров.
