В Соцфонде рассказали об обращениях россиян в новогодние праздники
В Соцфонде рассказали об обращениях россиян в новогодние праздники - РИА Новости, 11.01.2026
В Соцфонде рассказали об обращениях россиян в новогодние праздники
Сотрудники колл-центра Социального фонда РФ провели более 220 тысяч консультаций для россиян в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале Соцфонда... РИА Новости, 11.01.2026
