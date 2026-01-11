Рейтинг@Mail.ru
20:34 11.01.2026
В Соцфонде рассказали об обращениях россиян в новогодние праздники
В Соцфонде рассказали об обращениях россиян в новогодние праздники

© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Отделение Социального фонда России
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Отделение Социального фонда России. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сотрудники колл-центра Социального фонда РФ провели более 220 тысяч консультаций для россиян в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале Соцфонда России.
«
"С 1 по 11 января операторы единого контакт-центра СФР (Социального фонда России - ред.) оказали более 220 тысяч консультаций гражданам по вопросам социальных выплат, пенсий и пособий", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Социального фонда сообщили РИА Новости, что с 1 по 10 января фонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки, наибольшее число заявлений граждане подавали на получение единого пособия.
Терминал самостоятельного обслуживания в зале ожидания Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Соцфонде рассказали о необычных обращениях россиян в новогодние праздники
10 января, 06:05
 
ОбществоРоссияСоциальный фонд России
 
 
