Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве

Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников комплекса городского хозяйства за работу в усиленном режиме в новогодние праздники.

« "Коммунальные службы в новогодние праздники работали в усиленном режиме… Благодаря основательной подготовке праздники прошли в штатном режиме. Спасибо всем сотрудникам городского хозяйства за работу", - написал Собянин в мессенджере Max.

Он отметил, что была обеспечена стабильная работа ТЭЦ и котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, газораспределительных пунктов и электрических центров питания.

"На круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад. В ночь с 6 на 7 января пожарные, спасатели и добровольцы дежурили возле храмов и церквей", - подчеркнул Собянин.