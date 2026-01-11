Рейтинг@Mail.ru
Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме - РИА Новости, 11.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:25 11.01.2026 (обновлено: 16:28 11.01.2026)
Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме
Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме - РИА Новости, 11.01.2026
Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников комплекса городского хозяйства за работу в усиленном режиме в новогодние праздники. РИА Новости, 11.01.2026
москва, сергей собянин, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Общество
Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме

Собянин: коммунальные службы Москвы работали в усиленном режиме в праздники

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников комплекса городского хозяйства за работу в усиленном режиме в новогодние праздники.
"Коммунальные службы в новогодние праздники работали в усиленном режиме… Благодаря основательной подготовке праздники прошли в штатном режиме. Спасибо всем сотрудникам городского хозяйства за работу", - написал Собянин в мессенджере Max.
Он отметил, что была обеспечена стабильная работа ТЭЦ и котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, газораспределительных пунктов и электрических центров питания.
"На круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад. В ночь с 6 на 7 января пожарные, спасатели и добровольцы дежурили возле храмов и церквей", - подчеркнул Собянин.
Мэр добавил, что также в круглосуточном режиме продолжается ликвидация последствий прошедшего снегопада.
Мужчина во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет
