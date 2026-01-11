https://ria.ru/20260111/sobjanin-2067243447.html
Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме
Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме - РИА Новости, 11.01.2026
Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников комплекса городского хозяйства за работу в усиленном режиме в новогодние праздники. РИА Новости, 11.01.2026
москва
Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в усиленном режиме
Собянин: коммунальные службы Москвы работали в усиленном режиме в праздники
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил
сотрудников комплекса городского хозяйства за работу в усиленном режиме в новогодние праздники.
"Коммунальные службы в новогодние праздники работали в усиленном режиме… Благодаря основательной подготовке праздники прошли в штатном режиме. Спасибо всем сотрудникам городского хозяйства за работу", - написал Собянин
в мессенджере Max.
Он отметил, что была обеспечена стабильная работа ТЭЦ и котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, газораспределительных пунктов и электрических центров питания.
"На круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад. В ночь с 6 на 7 января пожарные, спасатели и добровольцы дежурили возле храмов и церквей", - подчеркнул Собянин.
Мэр добавил, что также в круглосуточном режиме продолжается ликвидация последствий прошедшего снегопада.