Кинолог рассказал об основных тратах на содержание собаки - РИА Новости, 11.01.2026
03:10 11.01.2026
Кинолог рассказал об основных тратах на содержание собаки
Содержание собаки в зависимости от породы и индивидуальных особенностей питомца может быть весьма дорогим, эти траты следует продумывать заранее, в идеале – на... РИА Новости, 11.01.2026
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
2026
Новости
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал об основных тратах на содержание собаки

Кинолог Голубев: содержание собаки может быть весьма дорогим

Собака в костюме Санта Клауса
Собака в костюме Санта Клауса. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Содержание собаки в зависимости от породы и индивидуальных особенностей питомца может быть весьма дорогим, эти траты следует продумывать заранее, в идеале – на год вперёд, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Конечно, потребности у собаководов очень разные. Поэтому вывести среднюю стоимость содержания питомца практически невозможно. Понятно, что траты на небольшую собаку чаще всего меньше, просто потому что ей нужны меньшие порции еды. Планируя завести собаку, всегда стоит учитывать эти моменты и продумывать, во сколько примерно обойдется содержание той или иной породы, и на чем сэкономить не получится", - сказал Голубев.
Статьи расходов на содержание питомцев, по его словам, можно разбить на несколько категорий. К основным расходам он отнёс те, которые исключить ни в коем случае не получится. В их числе – питание (на него траты будут самыми большими), а также на ветеринарные услуги.
Кинолог напомнил, что раз в год необходимо проходить плановую вакцинацию и профилактический осмотр, раз в три месяца – использовать антипаразитарные препараты. Если у собаки уже диагностированы заболевания, то средства понадобятся ещё и на выписанные лекарства, уточнил Голубев.
Также от породы зависит то, как часто собаку надо водить к грумеру. Каким-то питомцам стрижка требуется раз в месяц, другим - раз в три месяца, но в любом случае эти расходы будут обязательными, отметил кинолог. Кроме того, по его словам, всем собакам без исключения нужны шампуни, пенки для мытья лап и зубные пасты, которые обычно быстро заканчиваются.
В категорию периодических расходов, то есть таких, которые требуются не с чёткой регулярностью, президент РКФ включил, прежде всего, одежду и амуницию. Некоторые вещи могут служить несколько лет, а потребность в них у каждой породы своя. В частности, некоторым питомцам зимой одежда не нужна, а для других обязательна.
Также потратиться придётся на защиту для лап зимой, это могут быть ботинки или специальный воск, предупредил кинолог. В эту же статью расходов попадают игрушки, которые могут быть как недолговечными, так и служить в течение нескольких лет, поэтому приобретаются по ситуации.
"Непредвиденные расходы могут случиться в любой момент. Никто не застрахован от несчастного случая: собаке может понадобиться экстренный визит к ветеринару, госпитализация, сложная операция. Стоимость таких услуг может начинаться от нескольких десятков тысяч рублей и больше. Именно к такой сумме и должен стремиться ваш резервный фонд", - рассказал Голубев о статье "на чёрный день".
Собаководам он в первую очередь посоветовал проанализировать траты за прошедший год, вести учёт и помечать все расходы на питомца в отдельной категории в приложении банка или блокноте. В некоторых случаях, по словам кинолога, имеет смысл приобрести страховку для собаки, особенно если у нее диагностированы хронические заболевания или она участвует в выставках. В долгосрочной перспективе, отметил Голубев, такой подход может оказаться выгоднее. На "подушку безопасности" он порекомендовал откладывать ежемесячно.
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
