Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет
11.01.2026

Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет

Обрушившийся девятого января на Москву снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Обрушившийся девятого января на Москву снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
"Снегопад 9 января 2026 года замыкает пятерку самых сильных за весь период наблюдений и является третьим с начала 21 столетия", - сказали в Гидрометцентре
.
Синоптики отметили, что за сутки 9 января выпало 21,4 миллиметра осадков, что составляет 40% месячной нормы.
"Был обновлен суточный рекорд количества осадков для девятого января - предыдущий 12,9 миллиметра в 1976 году. На метеостанции Тушино выпало 15 миллиметров, на метеостанции Балчуг – 19 миллиметров. В Московской области
выпало от 15 до 26 миллиметров осадков. Высота снежного покрова в Москве
достигла 30-38 сантиметров, по области - до 51 сантиметров на метеостанции Черусти", - сказали в Гидрометцентре.
По данным ученых, за 146 лет наблюдений в зимний период в Москве отмечалось 24 случая снегопада с количеством осадков более 15 миллиметров, а повторяемость сильных снегопадов в Москве составляет один раз в 5-6 лет.