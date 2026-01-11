Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Обрушившийся девятого января на Москву снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

По данным ученых, за 146 лет наблюдений в зимний период в Москве отмечалось 24 случая снегопада с количеством осадков более 15 миллиметров, а повторяемость сильных снегопадов в Москве составляет один раз в 5-6 лет.