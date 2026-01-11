Рейтинг@Mail.ru
Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 11.01.2026 (обновлено: 13:47 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/snegopad-2067223950.html
Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет
Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет - РИА Новости, 11.01.2026
Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет
Обрушившийся девятого января на Москву снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T13:46:00+03:00
2026-01-11T13:47:00+03:00
москва
россия
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067096284_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_e8cf1edbab2c533cab2ec50a7e6d680a.jpg
https://ria.ru/20260111/moskva-2067200827.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067096284_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6a5cd7f21f306fcd4aadadf4ea736653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, московская область (подмосковье), гидрометцентр, снегопад в москве
Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет

РИА Новости: снегопад в Москве вошел в пятерку сильнейших за 146 лет наблюдений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина во время снегопада в Москве
Мужчина во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мужчина во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Обрушившийся девятого января на Москву снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
"Снегопад 9 января 2026 года замыкает пятерку самых сильных за весь период наблюдений и является третьим с начала 21 столетия", - сказали в Гидрометцентре.
Синоптики отметили, что за сутки 9 января выпало 21,4 миллиметра осадков, что составляет 40% месячной нормы.
"Был обновлен суточный рекорд количества осадков для девятого января - предыдущий 12,9 миллиметра в 1976 году. На метеостанции Тушино выпало 15 миллиметров, на метеостанции Балчуг – 19 миллиметров. В Московской области выпало от 15 до 26 миллиметров осадков. Высота снежного покрова в Москве достигла 30-38 сантиметров, по области - до 51 сантиметров на метеостанции Черусти", - сказали в Гидрометцентре.
По данным ученых, за 146 лет наблюдений в зимний период в Москве отмечалось 24 случая снегопада с количеством осадков более 15 миллиметров, а повторяемость сильных снегопадов в Москве составляет один раз в 5-6 лет.
Техника коммунальных служб убирает снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве
Вчера, 09:30
 
МоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала