На Кубани в воскресенье ожидаются сильный снег, дожди и ветер

КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Сильный снег, дожди, гололедица и ветер с порывами до 35 метров в секунду ожидаются на Кубани в воскресенье, а также 12 января, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"На территории Краснодарского края в течение суток 11, а также 12 января, ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду. В горных районах - 30-35 метров в секунду… Также 12 января местами в крае ожидается очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в малых реках бассейна реки Кубань на юго-востоке и юго-западе Краснодарского края, а также в реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.
На Кубани из-за снега закрыли движение на двух горных дорогах
31 декабря 2025, 21:40