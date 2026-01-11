Рейтинг@Mail.ru
На Кубани в воскресенье ожидаются сильный снег, дожди и ветер
15:08 11.01.2026
На Кубани в воскресенье ожидаются сильный снег, дожди и ветер
происшествия, краснодарский край, россия, новый год
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Новый год
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобили во время снегопада
Автомобили во время снегопада - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Автомобили во время снегопада. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Сильный снег, дожди, гололедица и ветер с порывами до 35 метров в секунду ожидаются на Кубани в воскресенье, а также 12 января, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"На территории Краснодарского края в течение суток 11, а также 12 января, ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду. В горных районах - 30-35 метров в секунду… Также 12 января местами в крае ожидается очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в малых реках бассейна реки Кубань на юго-востоке и юго-западе Краснодарского края, а также в реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.
