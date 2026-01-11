https://ria.ru/20260111/sk-2067240715.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения Доски почета в Ейске
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения Доски почета в Ейске - РИА Новости, 11.01.2026
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения Доски почета в Ейске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о том, что неизвестные осквернили Доску почета с портретами ветеранов в городе... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T16:00:00+03:00
2026-01-11T16:00:00+03:00
2026-01-11T16:00:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
ейск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20250430/vandaly-2014254542.html
россия
краснодарский край
ейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, ейск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ейск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения Доски почета в Ейске
СК возбудит дело после осквернения Доски почета с портретами ветеранов в Ейске