Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения Доски почета в Ейске
16:00 11.01.2026
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения Доски почета в Ейске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о том, что неизвестные осквернили Доску почета с портретами ветеранов в городе... РИА Новости, 11.01.2026
происшествия
россия
краснодарский край
ейск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
2026
происшествия, россия, краснодарский край, ейск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ейск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения Доски почета в Ейске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о том, что неизвестные осквернили Доску почета с портретами ветеранов в городе Ейске Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, в СМИ сообщалось, что в январе 2026 года в Ейске неизвестные осквернили Доску почета с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России.
Отмечается, что СУСК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - сообщили в СК России.
В ОМВД России по Ейскому району также сообщали о назначенной проверке. По данным полиции, в одном из Telegram-каналов сообщалось, что неизвестные облили фотографии на Доске почета неизвестной жидкостью.
