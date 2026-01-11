Рейтинг@Mail.ru
Симоньян сравнила Трампа с Линкольном
23:32 11.01.2026 (обновлено: 00:13 12.01.2026)
Симоньян сравнила Трампа с Линкольном
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила Дональда Трампа с бывшими президентами США. РИА Новости, 12.01.2026
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила Дональда Трампа с бывшими президентами США.
«

"Трамп — это даже не Рейган. И это даже не Кеннеди. Трамп по своим амбициям о перемалывании всего, на что он пришел, и создании чего-то нового — это Линкольн. Получится у него или нет, я не знаю. Хорошо ли это для американцев? Для американцев, конечно, хорошо. Хорошо ли это для остального мира? Не очень. Потому что всегда, когда что-то хорошо для одного, это плохо для другого. Когда волк сытый, ягненок мертвый. А когда ягненок живой, волк голодный", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По ее мнению, из-за действий Трампа в мире произошла смена "вывески эпохи", что последний раз имело место после Второй мировой войны.
"Что там было написано? "Права человека", "свобода слова", "уважение к меньшинствам". Представляете, как сейчас в Венесуэле над этим ржут сквозь слезы, над всеми этими вывесками?" — спросила Симоньян.
Новое название эпохи она охарактеризовала фразой из басни Ивана Крылова.
"Начиная с этого года, эпоха у нас называется вот так: "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Можно сказать, что так ее назвал Дональд Трамп, лидер так называемого "свободного мира", — отметила главный редактор.
Она подчеркнула, что ни в коем случае не одобряет этого. Тем не менее, Трамп, по ее словам, принадлежит к "вымирающему виду американцев, которые "построили" страну.
Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Соединенные Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Вину политик не признал. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
