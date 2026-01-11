Симоньян сравнила Трампа с Линкольном

"Трамп — это даже не Рейган. И это даже не Кеннеди. Трамп по своим амбициям о перемалывании всего, на что он пришел, и создании чего-то нового — это Линкольн. Получится у него или нет, я не знаю. Хорошо ли это для американцев? Для американцев, конечно, хорошо. Хорошо ли это для остального мира? Не очень. Потому что всегда, когда что-то хорошо для одного, это плохо для другого. Когда волк сытый, ягненок мертвый. А когда ягненок живой, волк голодный", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Военная операция США против Венесуэлы
Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Трампом
Захваченный властями США Мадуро
Мадуро и его жену выводят из вертолета для участия в первом слушании по федеральным обвинениям
Бронированный автомобиль с похищенным США Мадуро уезжает после заседания суда, где ему предъявили обвинение, обязав явиться на слушания 17 марта
Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Трампом
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Соединенные Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.
Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.
Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.
Кроме того, в столице слышна стрельба.
В нескольких районах Каракаса пропало электричество.
На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.
Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.
МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.
