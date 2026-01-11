Симоньян сравнила Трампа с Линкольном

«

"Трамп — это даже не Рейган. И это даже не Кеннеди. Трамп по своим амбициям о перемалывании всего, на что он пришел, и создании чего-то нового — это Линкольн. Получится у него или нет, я не знаю. Хорошо ли это для американцев? Для американцев, конечно, хорошо. Хорошо ли это для остального мира? Не очень. Потому что всегда, когда что-то хорошо для одного, это плохо для другого. Когда волк сытый, ягненок мертвый. А когда ягненок живой, волк голодный", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".