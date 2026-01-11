https://ria.ru/20260111/simonjan-2067281211.html
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев - РИА Новости, 11.01.2026
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев
Россия не бомбит Киев, потому что там "наш Крещатик" и "наша Лавра", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 11.01.2026
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев
Симоньян: Россия не бомбит Киев, потому что там наш Крещатик и наша Лавра