23:31 11.01.2026 (обновлено: 23:33 11.01.2026)
Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев
© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия не бомбит Киев, потому что там "наш Крещатик" и "наша Лавра", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Она подчеркнула, что это её оценочное мнение как журналиста и человека, не имеющего государственной должности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Симоньян сравнила Трампа с Линкольном
Вчера, 23:32
 
КиевРоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
