Швеция инвестирует около 1,6 миллиарда долларов в свою ПВО

«

"Правительство решило, что шведские вооруженные силы расширят свои возможности противовоздушной обороны. Шведские вооруженные силы будут производить, тренировать и оснащать ряд подразделений в рамках будущей наземной противовоздушной обороны... Общая сумма инвестиций составляет приблизительно 15 миллиардов шведских крон (около 1,6 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в публикации на правительственном сайте.