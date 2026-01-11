Швеция инвестирует около 1,6 миллиарда долларов в свою ПВО

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Швеция инвестирует около 1,6 миллиарда долларов в свою противовоздушную оборону, следует из заявления на сайте правительства страны.
«
"Правительство решило, что шведские вооруженные силы расширят свои возможности противовоздушной обороны. Шведские вооруженные силы будут производить, тренировать и оснащать ряд подразделений в рамках будущей наземной противовоздушной обороны... Общая сумма инвестиций составляет приблизительно 15 миллиардов шведских крон (около 1,6 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в публикации на правительственном сайте.
Отмечается, что первоначальный промышленный заказ запланирован на первую четверть 2026 года.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.