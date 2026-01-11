Министр рассказал о проекте российско-мьянманской школы в Мьянме

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Проект российско-мьянманской школы в Мьянме остается в повестке, но для работы над ним нужно одобрение парламента, рассказала РИА Новости министр образования республики Чо Чо Сейн.
По итогам российско-мьянманских переговоров на высшем уровне в марте президент РФ Владимир Путин рассказал, что стороны планируют создать совместную общеобразовательную школу в Мьянме.
"Мы это все ещё обсуждаем. Школе нужно одобрение не только главы правительства. Такой проект нужно представить парламенту, и, если он одобрит, надеюсь, сможем по этому вопросу работать вместе" - рассказала министр образования Мьянмы РИА Новости на полях проходившей в РУДН конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире: контекст, политика и практика".
По словам собеседницы, рассмотрение этого вопроса возможно после завершения идущих в стране парламентских выборов. Говоря о сотрудничестве в сфере образования, министр также отметила, что Мьянма и Россия стараются продвигать студенческий обмен. В частности, указала она, Янгонский университет иностранных языков принял двоих студентов МГИМО.
"Мы надеемся, что двусторонний обмен студентами надолго обеспечит дружбу между Россией и Мьянмой", - заключила министр.
Выборы в Мьянме проводятся в три этапа в трех обозначенных избиркомом территориальных избирательных зонах, охватывающих 265 из 330 административных округов. Первый этап прошел в декабре. Вторая фаза выборов состоится во второй избирательной зоне 11 января, третья – в третьей избирательной зоне 25 января. В выборах не участвуют 65 административных округов, население которых составляет 13% от общей численности населения Мьянмы, из-за повышенной опасности для избирателей в результате продолжающегося на этих территориях гражданского конфликта и деятельности вооруженной оппозиции и этнических вооруженных формирований.
