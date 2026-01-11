Министр рассказал о проекте российско-мьянманской школы в Мьянме

Выборы в Мьянме проводятся в три этапа в трех обозначенных избиркомом территориальных избирательных зонах, охватывающих 265 из 330 административных округов. Первый этап прошел в декабре. Вторая фаза выборов состоится во второй избирательной зоне 11 января, третья – в третьей избирательной зоне 25 января. В выборах не участвуют 65 административных округов, население которых составляет 13% от общей численности населения Мьянмы, из-за повышенной опасности для избирателей в результате продолжающегося на этих территориях гражданского конфликта и деятельности вооруженной оппозиции и этнических вооруженных формирований.