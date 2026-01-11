https://ria.ru/20260111/sheremetevo-2067263490.html
Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили владельцам
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более половины багажа пассажиров столичного аэропорта "Шереметьево" доставили адресно владельцам, сообщила авиагавань.
Пресс-служба "Шереметьево
" в субботу объявила, что воздушная гавань работает в стабильном режиме на вылет и прилет, ситуацию с багажом полностью нормализовали.
"В условиях снегопада продолжается стабильное обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по скорректированному авиакомпаниями расписанию... По состоянию на 17.30 мск 11 января 2026 года более половины единиц багажа доставлены адресно владельцам", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Авиагавань уточнила, что все службы аэропорта в усиленном режиме очищают аэродром, привокзальные площади и взлетно-посадочные полосы с использованием спецтехники от последствий аномального снегопада.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
в субботу рассказал РИА Новости, что рекордный за последние 56 лет снегопад прошел в Москве
в пятницу: за сутки выпали 42% от месячной нормы осадков.