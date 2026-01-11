Рейтинг@Mail.ru
Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили владельцам - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/sheremetevo-2067263490.html
Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили владельцам
Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили владельцам - РИА Новости, 11.01.2026
Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили владельцам
Более половины багажа пассажиров столичного аэропорта "Шереметьево" доставили адресно владельцам, сообщила авиагавань. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T19:38:00+03:00
2026-01-11T19:38:00+03:00
москва
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889252658_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_85a69765032d367f893f94afec7c9779.jpg
https://ria.ru/20260111/oae-2067255345.html
https://ria.ru/20260109/aeroflot-2066993712.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889252658_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0f0d90ac7ad5089839c7d0b1859f84dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт)
Москва, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт)
Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили владельцам

Шереметьево адресно доставил более половины багажа пассажиров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудница наклеивает бирку на багаж
Сотрудница наклеивает бирку на багаж - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сотрудница наклеивает бирку на багаж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более половины багажа пассажиров столичного аэропорта "Шереметьево" доставили адресно владельцам, сообщила авиагавань.
Пресс-служба "Шереметьево" в субботу объявила, что воздушная гавань работает в стабильном режиме на вылет и прилет, ситуацию с багажом полностью нормализовали.
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах, доставленных рейсом авиакомпании Air Arabia в аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Дубай прилетел багаж пассажиров UTair, которые ждут его третий день
Вчера, 18:16
"В условиях снегопада продолжается стабильное обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по скорректированному авиакомпаниями расписанию... По состоянию на 17.30 мск 11 января 2026 года более половины единиц багажа доставлены адресно владельцам", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Авиагавань уточнила, что все службы аэропорта в усиленном режиме очищают аэродром, привокзальные площади и взлетно-посадочные полосы с использованием спецтехники от последствий аномального снегопада.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в субботу рассказал РИА Новости, что рекордный за последние 56 лет снегопад прошел в Москве в пятницу: за сутки выпали 42% от месячной нормы осадков.
Пассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Шереметьево из-за непогоды задержали более 20 рейсов "Аэрофлота"
9 января, 13:16
 
МоскваЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала