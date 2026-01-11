Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили владельцам

"В условиях снегопада продолжается стабильное обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по скорректированному авиакомпаниями расписанию... По состоянию на 17.30 мск 11 января 2026 года более половины единиц багажа доставлены адресно владельцам", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.