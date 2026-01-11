https://ria.ru/20260111/sheremetevo-2067251024.html
В Шереметьево опровергли сообщения о разбросанных чемоданах и матрасах
В Шереметьево опровергли сообщения о разбросанных чемоданах и матрасах
Столичный аэропорт "Шереметьево" опроверг распространяемую в соцсетях информацию, что в одном из терминалов разбросаны чемоданы и матрасы. РИА Новости, 11.01.2026
