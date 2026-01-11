Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево опровергли сообщения о разбросанных чемоданах и матрасах
13:51 11.01.2026 (обновлено: 17:25 11.01.2026)
В Шереметьево опровергли сообщения о разбросанных чемоданах и матрасах
Столичный аэропорт "Шереметьево" опроверг распространяемую в соцсетях информацию, что в одном из терминалов разбросаны чемоданы и матрасы. РИА Новости, 11.01.2026
шереметьево (аэропорт), москва, россия, общество
Шереметьево (аэропорт), Москва, Россия, Общество
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Столичный аэропорт "Шереметьево" опроверг распространяемую в соцсетях информацию, что в одном из терминалов разбросаны чемоданы и матрасы.
"Ряд (Telegram - ред.) каналов публикует сейчас недостоверную информацию о работе "Шереметьево" и демонстрирует кадры скопления большого количества хаотично разбросанных чемоданов и матрасов в зонах выдачи багажа Терминала С. Это абсолютно не соответствует действительности... В настоящий момент все матрасы собраны и в залах аэропорта отсутствуют", - говорится в пресс-релизе воздушной гавани.
Пресс-служба аэропорта указала на важность публикации актуальной информации и призвала редакторов медиа не поднимать волну паники.
Шереметьево (аэропорт), Москва, Россия, Общество
 
 
