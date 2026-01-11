Рейтинг@Mail.ru
В южных муниципалитетах Сербии ввели режим ЧС из-за снегопада - РИА Новости, 11.01.2026
21:16 11.01.2026
В южных муниципалитетах Сербии ввели режим ЧС из-за снегопада
в мире, сербия, бор
В мире, Сербия, Бор
© РИА Новости / Николай СоколовСнег и морозы в Сербии
Снег и морозы в Сербии - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Николай Соколов
Снег и морозы в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Режим ЧС из-за снегопада был введен в 11 муниципалитетах Сербии, в отрезанных от электроснабжения районах восстанавливаются сети, передает Радио и телевидение Сербии.
Республиканское управление гидрометеорологии объявило в субботу, что ожидается увеличение снежного покрова на юге, юго-западе и юго-востоке Сербии на 10-15 сантиметров, в горных районах еще больше. Премьер Сербии Джуро Мацут поручил усилить работу Сектора по ЧС МВД и задействовать жандармерию для помощи населению, в субботу режим ЧС был введен в девяти районах.
"Режим ЧС объявлен в муниципалитетах Валево, Лозница, Осечина, Крупань, Мали-Зворник, Владимирци, Сьеница, Майданпек, части районов Приеполье, Лучани, Иваница. Пожарные-спасатели на устранение последствий непогоды выезжали 98 раз за сутки, эвакуировали 37 человек. Тяжелая ситуация в районе Златибора и в Моравичком округе (горный массив на западе страны – ред.) Устранено повреждение на высоковольтной линии Арилье-Иваница, из-за которого целый муниципалитет был ночью без электричества", - передает телеканал в воскресенье.
МВД Сербии сообщило накануне, что сотрудники Сектора по ЧС с Республиканской дирекцией по товарным резервам и Сербско-российским гуманитарным центром обеспечили 19 электрогенераторов мощностью от 120 до 750 киловатт для нормализации снабжения электричеством районов Лозницы, Валево и Майданпека. Правительство Сербии сообщило в субботу, что непогода также привела и к проблемам с водоснабжением Борского административного округа: части города Бор и пяти сел.
Снег и морозы в Сербии - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российско-сербский гумцентр предоставил электрогенераторы жителям Сербии
В миреСербияБор
 
 
