В южных муниципалитетах Сербии ввели режим ЧС из-за снегопада

"Режим ЧС объявлен в муниципалитетах Валево, Лозница, Осечина, Крупань, Мали-Зворник, Владимирци, Сьеница, Майданпек, части районов Приеполье, Лучани, Иваница. Пожарные-спасатели на устранение последствий непогоды выезжали 98 раз за сутки, эвакуировали 37 человек. Тяжелая ситуация в районе Златибора и в Моравичком округе (горный массив на западе страны – ред.) Устранено повреждение на высоковольтной линии Арилье-Иваница, из-за которого целый муниципалитет был ночью без электричества", - передает телеканал в воскресенье.