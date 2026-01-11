Только не в "банке". В чем хранить сбережения, если нет миллионов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. На фоне турбулентности в мировой экономике привычные способы сбережения перестают работать: курсы валют нестабильны, деньги "под подушкой" съедает инфляция, а сложные финансовые инструменты, инвестиции в недвижимость и золото доступны не всем. Какую стратегию выбрать для небольших накоплений — в материале РИА Новости.

На черный день

По информации ЦБ, в стране на треть вырос спрос на инвестиционные монеты. В отличие от привычных долларов и евро, цены на драгметаллы устойчиво повышались: золото прибавило за год 71%, серебро — 138%. В итоге раскупили порядка миллиона золотых и серебряных монет, выпущенных регулятором. В 2026-м совокупный тираж планируется увеличить до двух миллионов. Цена зависит от веса монеты: золотые — от 49 тысяч рублей, серебряные — от семи.

"Инвестиции в драгметаллы надежны и приносят заметную доходность, но их принято рассматривать на горизонте от трех, а лучше пяти лет. Это отличный вариант, если человек не готов к риску и готов отложить средства надолго", — поясняет экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

© Банк России/Telegram Инвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 10 000 рублей © Банк России/Telegram Инвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 10 000 рублей

Важно понимать, что при суммах до 100-200 тысяч рублей ключевая задача — сохранение капитала и формирование финансовой привычки, а не агрессивный рост, подчеркивает инвестиционный советник в реестре ЦБ России Юлия Кузнецова. "Тут оптимальны простые и понятные инструменты: банковские вклады и накопительные счета, облигации федерального займа и надежные корпоративные облигации, а также фонды денежного рынка. Эти инструменты позволяют сохранить деньги, получая умеренный доход, и при необходимости быстро ими воспользоваться. Акции, криптовалюты и сложные стратегии с такой суммой слишком рискованны", — уточняет она.

Безопасность — прежде всего

Еще один практически безрисковый вариант — депозит. Нынешние высокие проценты не только перекрывают инфляцию, но и способствуют увеличению сбережений, соглашается заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.

Вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством. Гибкие накопительные счета позволяют снимать средства без потери процентов. Однако стоит обращать внимание на условия. Как правило, наиболее выгодные предлагают новым клиентам и на ограниченный срок — обычно до трех месяцев. Также доходность зависит от возможности снятия и пополнения.

"Депозиты помогают замедлить обесценение денег, но не всегда полностью перекрывают реальную инфляцию. Сегодня вклад — это в первую очередь инструмент сохранения, а не полноценного приумножения капитала. Это важно", — указывает Кузнецова.

Пока ключевая ставка высокая, депозиты выглядят привлекательно, однако курс ЦБ на постепенное смягчение денежно-кредитной политики сделает вклады менее выгодными, добавляет генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

"Сегодня лучший инструмент — облигации и другие долговые инструменты", — уверена она.

Умеренный риск

Эксперты отмечают, что долговые бумаги также открыты для небольших вложений. Однако тут стоит быть осторожнее: это сложные активы, часть может нести определенные риски, а в некоторых случаях предусмотрены комиссии за покупку и продажу, что чувствительно для малых сумм, предупреждает Хандошко.

© iStock.com / tdub303 Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона © iStock.com / tdub303 Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона

Среди наиболее подходящих для защиты от инфляции Матюшенков называет обезличенные металлические счета (ОМС). Это банковский счет, на который начисляются не деньги, а граммы драгоценных металлов: серебра, золота, платины или палладия. Один из самых непростых для неподготовленного человека активов — облигации с плавающей ставкой, так называемые флоатеры. Доходность привязана к конкретным показателям, например к ключевой ставке. Покупать такие бумаги следует, если ожидается ее рост. Этот актив — страховой, обычно рекомендуют держать в нем не более половины портфеля.

Для небольших сумм также подходят паевые инвестиционные фонды (ПИФы), добавляет Хандошко. "Если раньше требовался визит в банк, подписание множества документов и заполнение профилей риска, что делало процесс сложным и рискованным, то сегодня это один из самых популярных вариантов: ПИФы уже собраны в портфели профессионалами, доходность превосходит депозит, а покупка — в банковском приложении и без комиссии. В основном такие фонды формируются из надежных бондов и выпускаются самим банком. Конечно, есть и риски — например, невозврат средств банками или обесценивание залогового актива, однако они невысоки для инструмента сохранения капитала с учетом инфляции", — говорит эксперт.

Оптимальный вариант — комбинация инструментов. Половину средств разместить на ликвидном накопительном счете, часть — на краткосрочном вкладе с частичным доступом. Остальное распределить между надежными инструментами. "Даже умеренная доходность при такой структуре позволяет сохранять и приумножать капитал, минимизируя влияние рыночной волатильности", — отмечает Матюшенков.