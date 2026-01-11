https://ria.ru/20260111/samolet-2067244832.html
Самолет "Авроры" вернулся в Хабаровск из-за метели
Самолет авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс Хабаровск-Магадан вернулся в аэропорт вылета из-за метели в пункте назначения, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 11.01.2026
Выполнявший рейс Хабаровск — Магадан самолет вернулся в аэропорт из-за метели