16:37 11.01.2026 (обновлено: 16:40 11.01.2026)
Самолет "Авроры" вернулся в Хабаровск из-за метели
Самолет "Авроры" вернулся в Хабаровск из-за метели
происшествия, магадан, москва, "аврора", дальневосточная транспортная прокуратура, шереметьево (аэропорт), новый год
Происшествия, Магадан, Москва, "Аврора", Дальневосточная транспортная прокуратура, Шереметьево (аэропорт), Новый год
Самолет "Авроры" вернулся в Хабаровск из-за метели

Выполнявший рейс Хабаровск — Магадан самолет вернулся в аэропорт из-за метели

© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет в небе
Самолет в небе. Архивное фото
МАГАДАН, 11 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс Хабаровск-Магадан вернулся в аэропорт вылета из-за метели в пункте назначения, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее спасатели предупредили о метели и сильном ветре в Магадане. В регион пришел очередной снежный циклон. Также на 12 часов задержан рейс из Москвы, он уже вылетел из аэропорта "Шереметьево".
"Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс авиакомпании "Аврора" Хабаровск-Магадан, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета в связи со сложными погодными условиями в аэропорту назначения. Вылет запланирован на завтра, в том числе оборотного рейса", - говорится в сообщении.
Дополняется, что хабаровский и магаданский транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.
