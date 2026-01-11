https://ria.ru/20260111/rubio-2067190735.html
СМИ: Рубио обсудил протесты в Иране с Нетаньяху
СМИ: Рубио обсудил протесты в Иране с Нетаньяху - РИА Новости, 11.01.2026
СМИ: Рубио обсудил протесты в Иране с Нетаньяху
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил протесты в Иране с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T04:35:00+03:00
2026-01-11T04:35:00+03:00
2026-01-11T04:35:00+03:00
в мире
иран
сша
сирия
марко рубио
биньямин нетаньяху
дональд трамп
иран
сша
сирия
в мире, иран, сша, сирия, марко рубио, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, Иран, США, Сирия, Марко Рубио, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
СМИ: Рубио обсудил протесты в Иране с Нетаньяху
NYT: Рубио обсудил протесты в Иране с Нетаньяху
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил протесты в Иране с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает газета New York Times
со ссылкой на источники.
"Рубио
поговорил по телефону в субботу утром с премьер-министром Израиля", - пишет издание.
Отмечается, что, помимо Ирана
, Рубио и Нетаньяху
также обсудили ситуацию в Сирии
и мирную сделку по сектору Газа.
Ранее Трамп
предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США
"помочь" Ирану.
Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране
и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.