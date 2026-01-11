СМИ: Рубио обсудил протесты в Иране с Нетаньяху

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил протесты в Иране с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает газета Госсекретарь США Марко Рубио обсудил протесты в Иране с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Рубио поговорил по телефону в субботу утром с премьер-министром Израиля", - пишет издание.

Отмечается, что, помимо Ирана , Рубио и Нетаньяху также обсудили ситуацию в Сирии и мирную сделку по сектору Газа.

Ранее Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану.

Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.

С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.